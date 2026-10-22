Samsun Alaçam'da zeytin hasadında 95 ağaçtan 2 ton ürün bekleniyor - Son Dakika
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Samsun Alaçam'da zeytin hasadında 95 ağaçtan 2 ton ürün bekleniyor

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Samsun Alaçam\'da zeytin hasadında 95 ağaçtan 2 ton ürün bekleniyor
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Samsun Alaçam'da zeytin hasadı etkinliğinde üreticiler 3,5 dönümlük bahçede hasat yaptı. Bahçedeki 95 ağaçtan bu yıl yaklaşık 2 ton ürün beklenirken ilçede bu yıl 5 bin fidan dağıtımı ve 45 dekarlık yeni üretim alanı için çalışmalar sürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla hasat etkinliği düzenlendi.

Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi ve Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği'nin (AYYEGDER) desteğiyle, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaçam Ziraat Odası Başkanlığınca Etyemez Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte üreticiler zeytin hasadı yaptı.

Yaklaşık 200 metre rakımda bulunan 3,5 dönümlük bahçedeki ortalama 40 yaşında olan 95 zeytin ağacından bu yıl yaklaşık 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Geçen yıl 1200 kilogram zeytin ve 250 litre zeytinyağı elde edilen bahçede, bu yıl verimin artması öngörülüyor.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından önemine değinerek zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İlçenin iklim ve toprak özelliklerinin alternatif tarım ürünleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kayabaşı, üreticilerin desteklenmesi ve Alaçam zeytini ile zeytinyağının ekonomik değerinin artırılmasının önemini vurguladı.

İlçede zeytin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 5 bin zeytin fidanının dağıtılması ve 45 dekarlık yeni üretim alanı oluşturulması için çalışmalar yürütülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçeye zeytinyağı sıkım makinesi kazandırılması için de proje hazırlandı. Projeyle üreticilerin zeytinlerini yerinde işleyebilmesi, nakliye maliyetlerinin azaltılması ve zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılması hedefleniyor.

Etkinlikte Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu ve Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez de konuşma yaptı.

Kaynak: AA
ZeytinyağıEkonomiGüncelZeytinAlaçamSamsunÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Alaçam'da zeytin hasadında 95 ağaçtan 2 ton ürün bekleniyor - Son Dakika
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