Samsun Atakum'da acil tıp teknisyeni Sinan Keleş 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. - Son Dakika
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Samsun Atakum'da acil tıp teknisyeni Sinan Keleş 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

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Samsun Atakum\'da acil tıp teknisyeni Sinan Keleş 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
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Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde 5'inci kattaki dairesinin balkonundan düşen acil tıp teknisyeni Sinan Keleş (39) hayatını kaybetti. Keleş'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna götürüldü; evli ve 10 yaşında kız çocuğu olduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 5'inci kattaki dairesinin balkonundan düşen acil tıp teknisyeni Sinan Keleş (39) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Acil tıp teknisyeni Sinan Keleş, 5'inci kattaki dairesinin yatak odasının balkon camından aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Keleş'in evli ve 10 yaşında kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Sinan KeleşAdli TıpOtopsiAtakumSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da acil tıp teknisyeni Sinan Keleş 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. - Son Dakika
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