Samsun Bafra'da 2. Bafra Sempozyumu'nda tarihi miras 31 tebliğle ele alınıyor - Son Dakika
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Samsun Bafra'da 2. Bafra Sempozyumu'nda tarihi miras 31 tebliğle ele alınıyor

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Samsun Bafra\'da 2. Bafra Sempozyumu\'nda tarihi miras 31 tebliğle ele alınıyor
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Samsun Bafra'da 2. Bafra Sempozyumu ikinci gününde üç salondaki oturumlarla sürüyor. Oturumlarda 31 tebliğ sunulurken, ilçenin tarihsel mirasının kayıt altına alınıp gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor; sempozyum 4 Ekim'de sona erecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "2. Bafra Sempozyumu: Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar", ikinci gününde oturumlarla devam ediyor.

Sempozyumun ikinci gününde Bafra'nın geçmişten günümüze uzanan tarihsel, kültürel, arkeolojik, coğrafi ve toplumsal birikimi akademisyenler ile araştırmacılar tarafından ele alındı.

Oturumlar, ilçenin sembol mekanlarının isimlerini taşıyan İkiztepe, Kapıkaya ve Kızılırmak salonlarında eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Üç farklı salonda gerçekleştirilen oturumlarda bilim insanları ve bağımsız araştırmacılar tarafından 31 tebliğ sunuldu.

Çalışmalarla, ilçenin tarihsel mirasının kayıt altına alınması ve bilgi ve belgelerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Sempozyum, 4 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da 2. Bafra Sempozyumu'nda tarihi miras 31 tebliğle ele alınıyor - Son Dakika
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