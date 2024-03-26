Samsun Bafra\'da 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, kentte ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.