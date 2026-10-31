Samsun Bafra\'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Emirefendi Mahallesi Tabib Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile E.Ç. (16) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, E.Ç. ve E.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan E.Y. kendi imkanıyla, E.Ç. ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.