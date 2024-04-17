Samsun Bafra\'da Çeltik Tarlalarında Dronla İlaçlama Uygulaması Başlatıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Çeltik Komisyonu Başkanlığınca sulama kanallarında sivrisinekle mücadele kapsamında dronla ilaçlama uygulaması başlatıldı.

Bafra Kaymakamı ve Çeltik Komisyonu Başkanı Cevdet Ertürkmen, gazetecilere, Bafra'nın Türkiye'nin ikinci büyük çeltik üretim sahası olduğunu, her yıl 140 bin dönüm alanda çeltik ekildiğini söyledi.

Bu alandan yılda 110 bin ton civarında çeltik elde edildiğini belirten Ertürkmen, "Tarımsal üretim olarak büyük bir miktar. Tabii bunun nimeti olduğu kadar külfeti de var. Çeltik sucul bir bitki. Havuzlama sistemiyle çeltik tarımı yapılmakta. Bununla birlikte sivrisineklerin üreme alanları olarak biliniyor. İnsan sağlığı açısından da bu önemli." dedi.

Geçmiş yıllarda araçlarla püskürtme yöntemiyle kanallarda bulunan su birikintilerini ilaçladıklarını anlatan Ertürkmen, "Ancak etrafındaki kamışlardan, bitkiler ve ağaçlardan dolayı etkinliğinin azaldığını hissettik. Son dönemde ise dronla gelişmeleri takip ettik. Bafra Çeltik Komisyonu olarak ilk defa dron satın aldık. Bu yıl bin kilometre kanalımızda yaklaşık 700-800 dekar alanda dronla larva mücadelesi yapacağız. Larva mücadelesinde dronun daha etkili olacağını, daha efektif sonuçlar alacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertürkmen, çeltik üretim sezonu boyunca dronla ilaçlama çalışmasının devam edeceğini kaydetti.

Çetinkaya ile Yağmurca mahallelerinde yapılan dronla ilaçlama çalışmasına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.