Samsun Bafra'da inşaatın 4. katından düşen genç ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 katlı inşaatın 4'üncü katından toprak zemine düşen E.K. (21) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genci Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaat halindeki binanın 4'üncü katından düşen kişi yaralandı.
İlçede yaşayan ve inşaat sahibinin yakını olan E.K. (21), Altınkaya Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katından toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düşme sonucu ağır yaralanan E.K. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Kaynak: AA
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