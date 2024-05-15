Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun Bafra\'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir inşaat firmasına ait iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda iş yerinin camları ile park halindeki bir araca kurşunlar isabet etti. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan araştırmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tespit edildi. Şüpheli, ikametinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

15.05.2024 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Geçit Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait iş yerine sabah saatlerinde silahla ateş edildi.

Kurşunlar iş yerinin camları ile park halindeki bir araca isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, olayı Ö.D'nin (20) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda Ö.D, ikametinin önünde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Olay, Güvenlik, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement