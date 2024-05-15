Samsun Bafra\'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Geçit Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait iş yerine sabah saatlerinde silahla ateş edildi.

Kurşunlar iş yerinin camları ile park halindeki bir araca isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, olayı Ö.D'nin (20) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda Ö.D, ikametinin önünde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.