Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Samsun\'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde suç olaylarının önlenmesine yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar sonucunda 2 açık iş yeri ve 3 park kontrol edildi. Asayiş yönünden 188 kişiye GBT sorgulaması yapıldı ve 3 yoklama kaçağı yakalandı. Trafik denetlemelerinde ise 41 araç incelendi ve 3 araca 2 bin 196 lira idari para cezası uygulandı. Asayiş ve trafik uygulamaları farklı yer ve saatlerde devam edecek.

28.04.2024 09:47
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Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan park, açık iş yeri cadde ve sokak üzerinde, suç olaylarının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda, iki açık iş yeri, 3 park kontrol edildi.

Ekipler, asayiş yönünden 188 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, 3 yoklama kaçağını yakaladı.

Trafik denetlemelerinde ise 41 araç incelendi, 3 araca 2 bin 196 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş ve trafik uygulamalarının farklı yer ve saatlerde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

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