Samsun\'da su kuyusu kazısında göçük: İşçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kişiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

10 METRELİK GÖÇÜKTE MAHSUR KALDILAR

Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde su kuyusu açılırken göçük meydana geldi. Kuyuda çalışan işçilerden Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın, yaklaşık 10 metre derinlikte oluşan göçükte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kuyunun bulunduğu alanın fındık bahçesi olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin araçları araziye ulaşmakta zorluk yaşadı. Güçlükle gidilen bölgede ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.