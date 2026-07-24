Samsun Boks Takımı\'ndan 4 Altın Madalya

Samsun Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, Amasya'da düzenlenen U-17 Türkiye Boks Şampiyonası'ndan 4 altın madalya ile döndü.

Amasya'da 11-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Samsun Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 46 kiloda Berkay Sezgin Demir, 48 kiloda Hasan Pehlivan Uçak, 54 kiloda Yiğit Keskin ve 63 kiloda Mustafa Eren Doğan altın madalya kazandı.

Elde ettikleri derecelerle milli takıma seçilen sporcular, Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Samsun Sporcu Eğitim Merkezi antrenörlerinden Cihan Yurt, başarının disiplinli çalışma, özveri ve takım ruhunun sonucu olduğunu belirterek, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Avrupa Şampiyonası'nda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini dile getiren Yurt, milli formayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini kaydetti.