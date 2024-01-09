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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında üreticilere 21 milyon liralık destek sağladı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında üreticilere 21 milyon liralık destek sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak amacıyla 2023 yılında üreticilere 21 milyon liralık destek verdiğini duyurdu. Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımın Samsun'un önceliği olduğunu vurgulayarak, çiftçilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik projelerle desteklendiklerini belirtti. Bu kapsamda üreticilere toplamda 227 bin dekar alanda destek sağlandı ve çeşitli bitki fideleri, gübre, tarım aletleri ve makine desteği verildi. Samsun'un tarımsal potansiyelinin daha da ileri seviyeye çıkarılması ve tarımın dünyada öncü hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında üreticilere 21 milyon liralık destek sağladı
09.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:04
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimi artırmak için 2023 yılında üreticilere 21 milyon liralık destek verildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, Samsun'un mevcut tarımsal potansiyelini daha yukarıya çıkartmaya çalıştıklarını belirtti.

Kentte tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması için yapılan çalışmaları aralıksız devam ettiklerini anlatan Demir, "Yeni projeler ile çiftçilerimiz talep ve ihtiyaçlarına yönelik destekleniyor. Bu kapsamda 2023 yılında üreticiye 227 bin dekar alanda destek verildi. Üreticilere 1 milyon 140 bin tıbbi bitki fidesi, 15 bin aronya fidanı, 472 bin çilek fidesi, 15 bin kivi fidanı, 8 bin kuşburnu fidanı, 3 bin mavi yemiş fidanı, 1500 kaz palazı, 28 ton gübre, 2 bin litre bitki koruma ilacı, 36 adet tarım alet ve makine desteği, 7 sera desteği, bir de soğuk oda desteği sağlandı." ifadesini kullandı.

Demir, tarımın geleceğinin Samsun'un önceliği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kentimizin dört bir yanında tarımsal üretimi artırmak bizim için çok önemli. Tarımsal üretimin il genelinde yaygınlaştırılması, çiftçilerimiz güçlendirilmesi ve yeni çiftçi sayısının artırılması için birçok projeyi hayata geçirdik. 40 bin çiftçimize toplamda 21 milyon liralık destek verdik. Samsun'un mevcut tarımsal potansiyelinin daha da ileri seviyeye çıkması, çiftçilerimizin desteklerle güçlendirilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Tarımsal üretimin stratejik öneme sahip olduğu günümüzde bu alanda atılan her adımı, verilen her desteği büyük hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle hareket edip şehrimizin her bir karışı değerli olan toprağını en güzel şekilde işleyerek Samsun'un tarımını dünyada öncü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında üreticilere 21 milyon liralık destek sağladı - Son Dakika
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