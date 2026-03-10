Samsun Büyükşehir Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü programı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Samsun Valiliği ile iş birliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa çeşitli kurumlarda görev yapan kadınlar katıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, çevre ülkelerde yaşananlar nedeniyle Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutlayamadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gücüne güç katan kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle her alanda en iyisi olmak ve ülkeyi geliştirmeye devam etmek için çalışacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da kadınların şehir hayatındaki rolüne değinerek, "Burada Samsun'un başarılı kadınlarının çok küçük bir kısmını misafir edebildik. Gönül isterdi ki Samsun'un tüm kadınlarını burada misafir edebilelim. Sizlere layık olmak, sizlere daha güzel bir Samsun oluşturmak üzere tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de kadın ve aile alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu da katıldı.