Samsun Canik\'te heyelan davasında istasyon sahibinin tutukluluğu sürdü

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda arabasını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelanın altında kalarak ölmesine ilişkin istasyon sahibi ve mesul müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eşi ve çocuklarını kaybeden müşteki Çiğdem Kaya, heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya'nın annesi Nurhayat ile babası İrfan Kaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesul müdür K.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

İstasyonun sahibi olan 82 yaşındaki sanık M.Z.G. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

M.Z.G, savunmasında, akaryakıt istasyonuyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarını kabul etmediğini söyledi.

İş güvenliği uzmanının iş yeri ile ilgili hazırladığı raporun tebligatındaki imzanın kendisine ait olmadığını öne süren M.Z.G. "Rapor, iş güvenliği uzmanı ve kamu kurumlarının ihmalinin olduğunu gösteren rapordur. İşimi ihmal eden bir insan değilim. İş güvenliği uzmanının verdiği raporu kabul etmiyorum. Benim suçum ne? Kusuru olanların ben de cezalandırılmasını istiyorum. Tahliyemi istiyorum. 17 aydır tutukluyum." dedi.

Müşteki Çiğdem Kaya da bir anne ve bir eş olarak konuşmak istediğini dile getirerek, "Beyefendinin yaşını bahane ediyorlar ama benim çocuklarım da küçüktü, eşim de gençti. 17 aydır tutuklu diyorlar ama ben 17 aydır hastane hastane geziyorum. Doğal afet olarak görseler de önlem alabilirlerdi. Bir anne olarak ceza almalarını istiyorum. Olaydan dolayı psikolojik ilaçlar kullanıyorum." diye konuştu.

Adem Kaya'nın annesi Nurhayat ve babası İrfan Kaya da sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, M.Z.G'nin tutukluluk hali ile mesul müdür K.Y. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiğdem Kaya, ihmal yüzünden eşi ve çocuklarını kaybettiğini söyledi.

Olay günü yasaklı bir yere gitmediklerine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Halka açık olan bir yere gittik. Tutuklunun yaşını öne sürüyorlar ama benim çocuklarım ve eşim de gençti. Öldükten 3 gün sonra kızımın doğum günüydü. Ben toprağına ve resimlerine bakabildim. Hiç olmazsa o buraya gelip ailesini görebiliyor. Ben kimseyi göremiyorum. Beni mağdur ettiler, kolumu, kanadımı kırdılar, yaslanacağım bir omuz bırakmadılar bana. Adalet istiyorum. Beni her şeyden mahrum ettiler. Okulların önünden geçemiyorum, parkların önünden geçemiyorum. Bacağımın sakatlığı devam ediyor. İlaçlarım hala devam ediyor. İnşallah adalet yerini bulur."

Müşteki avukatı Kartal Akcan da 1 Aralık'taki duruşmada karar çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan 2025'te toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya, çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Mina Kaya (5) ise hayatını kaybetmişti.