Samsun Canik'te sağlıklı yaşam için kamu ve basın temsilcileri voleybol oynadı - Son Dakika
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Samsun Canik'te sağlıklı yaşam için kamu ve basın temsilcileri voleybol oynadı

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Samsun Canik\'te sağlıklı yaşam için kamu ve basın temsilcileri voleybol oynadı
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Obezite ve bağımlılıkla mücadele amacıyla Samsun Canik'te düzenlenen etkinlikte kamu ve basın temsilcileri voleybol oynadı. Katılımcılar, farklı yaş gruplarını bir araya getirerek sporun sağlıklı yaşamdaki önemine dikkat çekti.

Samsun'da kamu kurumlarının temsilcileri ile basın mensupları, sağlıklı yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla voleybol oynadı.

Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, voleybol oynayarak topluma örnek olmayı amaçladı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, obezite ve bağımlılıklarla mücadele amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Herkesi spor yapmaya davet eden Güneş, "Sağlık her şeyden daha değerli. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de spor çok önemli bir anahtar. 7'den 70'e herkesin spor yapmasını istiyoruz." dedi.

Farklı yaş gruplarından katılımcıların sahada bir araya geldiğini belirten Güneş, "Burada hem gençler hem de ağabeylerimiz birlikte spor yapıyor. Hem farkındalık oluşturuyoruz hem de güzel rol modeller ortaya koyuyoruz. Sağlıklı yaşam için sporu teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"Kalp sağlığımız açısından hareketli yaşam çok önemli"

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Mehmet Bilgin de bağımlılıkla mücadele, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte yer aldıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele kapsamında ülke genelinde çalışma yürüttüğüne işaret eden Bilgin, "Bakanlığımız birçok yerde stant açarak boy, kilo ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştiriyor. Halkımızı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve spora teşvik etmek amacıyla biz de voleybol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hareketli yaşamın insan sağlığına birçok faydası bulunduğunu vurgulayan Bilgin, "Düzenli fiziksel aktivite, kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Bu sayede eklemlerimize binen yük azalıyor, obezitenin önlenmesine katkı sağlanıyor. Kalp sağlığımız, tansiyonumuz ve kan şekerimizin düzenlenmesi açısından da hareketli yaşam çok önemli." diye konuştu.

TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer ise obeziteyle mücadelede sağlıklı beslenme ve düzenli sporun önemine dikkati çekti.

Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin de kamu kurumlarının yöneticileri olarak topluma örnek olmak istediklerini dile getirerek, "Obezite hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir sağlık sorunu haline geldi. Topluma örnek olmak amacıyla bir araya geliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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