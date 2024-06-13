Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 5 Ayında 562 Bin 667 Yolcuya Hizmet Sunuldu - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 5 Ayında 562 Bin 667 Yolcuya Hizmet Sunuldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında toplamda 562 bin 667 yolcuya hizmet sunuldu. Mayıs ayında ise iç hatlarda 99 bin 538, dış hatlarda 13 bin 214 yolcu taşındı. Ayrıca havalimanında mayıs ayında 968 ton yük trafiği gerçekleşti.

13.06.2024 19:37
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda 99 bin 538, dış hatlarda 13 bin 214 olmak üzere 112 bin 752 olarak gerçekleşti.

Havalimanında iç hatlarda 968, dış hatlarda ise 128 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise mayıs ayında 968 ton oldu.

Yılın ilk 5 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 562 bin 667, uçak trafiği 5 bin 358, yük trafiği ise 4 bin 958 ton oldu.

Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 5 Ayında 562 Bin 667 Yolcuya Hizmet Sunuldu - Son Dakika

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