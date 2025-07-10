Samsun\'da 1.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 1 milyon 610 bin kaçak makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından yüklü miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen minibüsü İlkadım ilçesindeki polis uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 milyon 610 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü V.A. emniyete götürüldü.?