Samsun\'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Kadın Hükümlü Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek G.A'yı saklandığı yerde yakaladı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.