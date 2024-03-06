Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari B.İ'nin Çarşamba ilçesinde saklandığı evde yakalandığını duyurdu. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

06.03.2024 14:41
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Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba ilçesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.İ'nin yakalanması için çalışma yaptı.

B.İ, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Frari hükümlü işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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