Samsun'da 125 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 125 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada 125 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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