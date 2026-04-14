Samsun\'da 150 Yıla Yakın Hapis Ceza ile İki Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 38 ayrı dosyadan 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülbahçe Yılmaz'ı İlkadım ilçesinde; 53 yıl 6 ay hapisle aranan Sibel Yılmaz'ı Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlüler, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?