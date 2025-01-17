Samsun'da 16 İkiz Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
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Samsun'da 16 İkiz Öğrenci Karnelerini Aldı

Samsun'da Mimar Sinan İlkokulu'nda 16 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı ve mutluluklarını paylaştı.

17.01.2025 20:28
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Bu okulda 16 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı

SAMSUN - Samsun'da aynı okulda okuyan 16 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler aynı okulda okumanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Samsun'da 2024-2025 eğitim-öğretimin ilk yarısında 262 bin 443 öğrenci karne aldı. Atakum ilçesi Mimar Sinan İlkokulu'nda ise minik 16 ikiz öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Karnelerini alan ikizler birbirlerinin derslerine yardımcı olduklarını, kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi.

Okul Müdür Elif Mumcu, "Okulumuzda 886 öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Bunlarda 16 çiftimiz ikiz öğrencimiz. Bizler için tabi ki tüm öğrencilerimiz çok kıymetlidir. Onların sağlık, mutlu, huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri birinci önceliğimizdir. Bunun içinde hem okul idaremiz hem de tüm öğretmenlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize ve onları ilmek ilmek geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 16 İkiz Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika

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