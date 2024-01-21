SAMSUN\'da 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.A. gözaltına alındı

SAMSUN'da çeşitli suçlardan toplam 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., gözaltına alındı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 6 dolandırıcılık, 2 hükümlü veya tutuklunun kaçması ve 1 yağma suçlarından toplamda 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 600 TL kesilmiş para cezası bulunan S.A., saklandığı yerde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi. (DHA)
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