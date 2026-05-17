Samsun'da 19 Mayıs coşkusu 107. yılda dolu dolu kutlanıyor

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yılı dolayısıyla kentte spor, kültür, sanat ve gençlik etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olması dolayısıyla 19 Mayıs'ın ayrı bir özellik taşıdığı Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla spor, kültür, sanat, gençlik ve anma programları düzenleniyor.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yılı dolayısıyla Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler, federasyonlar ve çeşitli kurumların işbirliğinde hazırlanan program kapsamında mayıs ayı başından bu yana çok sayıda etkinlikle kutlamalar sürüyor.

Kutlamalar kapsamında bugüne kadar Türkiye şampiyonaları, gençlik turnuvaları, bilim şenlikleri, askeri bando konserleri, izcilik kampları, sergiler, konferanslar, şehitlik ziyaretleri, temsili askerlik uygulaması ve gençlik buluşmaları yapıldı.

Kentte spor etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Eskrim, trambolin, bowling, okçuluk, güreş, masa tenisi, badminton, satranç, futbol, basketbol, plaj voleybolu, bisiklet, boks, su sporları ve atletizm gibi branşlarda çok sayıda organizasyon gerçekleştirildi.

Bugün düzenlenen 3. Samsun İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı ile 19 Mayıs Yarı Maratonu, kutlama programının öne çıkan spor etkinlikleri arasında yer aldı. Yarı maratonda sporcular 21 kilometrelik parkurda mücadele ederken, 3 kilometrelik halk koşusu da vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda da 19 Mayıs Uluslararası Gençlik Şöleni düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Açık Hava Etkinlikleri de kent merkezinde bayram coşkusunu artırdı.

Konferans, panel, sergi ve yürüyüş programları düzenlenecek

Kutlamalar kapsamında 18 Mayıs'ta kentte konferans, panel, sergi, konser ve yürüyüş programları öne çıkacak.

Samsun Üniversitesince "19 Mayıs 1919'a Giden Yol: İstanbul'dan Samsun'a Bir Yolculuğun Anatomisi" konferansı düzenlenecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ise "Belgelerle İlk Adımın İzleri: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı" resim sergisi ile "Samsun ve Milli Mücadelenin İnşası" paneli gerçekleştirilecek.

Gençlik merkezleri ve GSB yurtları tarafından el sanatları sergisi açılacak, Gençlik Haftası Gençlik ve Spor Festivali İstiklal Meydanı'nda yapılacak.

Bayrak ve Fener Alayı Yürüyüşü, saat 19.19'da Onur Anıtı'ndan başlayarak İstiklal Meydanı Tören Alanı'na kadar devam edecek. Aynı akşam İstiklal Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verecek.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası Konseri ve halk oyunları programı da Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

19 Mayıs'ta ana tören İstiklal Meydanı'nda yapılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, 19 Mayıs Salı günü saat 08.30'da Onur Anıtı'nda çelenk sunma programıyla başlayacak.

Kurtuluş Yolu-Tütün İskelesi'nde saat 10.00'da "Şanlı Bayrağımızın Devir Teslim Töreni" gerçekleştirilecek. Bayramın ana programı ise saat 10.30'da İstiklal Meydanı Tören Alanı'nda yapılacak.

Gün içinde Atatürk Kültür Merkezi Samsun Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Atatürk" konulu resim sergisi, Samsun Müzesi'nde ise "Anadolu'da Sporun Öyküsü" konulu sergi açılacak.

İlçelerden gelen öğrenciler için Samsun Müzesi gezisi düzenlenecek, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Samsun Müzesi'nde konser verilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Açık Hava Etkinlikleri de İstiklal Meydanı Tören Alanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı koordinesinde gemi ve botlar ile balıkçı ve yelkenli tekneler, saat 13.00'te Kurtuluş Yolu-Tütün İskelesi açıklarında denizden tören geçişi gerçekleştirecek.

Tören geçişiyle, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı tarihi günün simgesel anlamı deniz programıyla da yaşatılacak.

Solo Türk ve Türk Yıldızları Samsun semalarında olacak

19 Mayıs programının en çok ilgi görmesi beklenen bölümlerinden biri de hava gösterileri olacak.

Doğu Park-Canik'te saat 15.30'da Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş ve Gösteri Ekibi, saat 15.45'te Jandarma Genel Komutanlığı Üzüm Salkımı Uçuş Gösterileri programı düzenlenecek.

Solo Türk ve Türk Yıldızları ise saat 16.00'da Doğu Park-Canik'te gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösterilerin sahil bandında vatandaşlar tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Kutlamalar sonraki günlerde de sürecek

Kutlama programı, 20 Mayıs'ta Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak futbol turnuvası ve İlkadım Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek buz şöleniyle devam edecek.

21 Mayıs'ta Mehmetçikle Bir Gün etkinliği, Gençlik Haftası Bisiklet Turu, Milli Mücadele Kahramanı Samsunlu Fatma Çavuş etkinliği ve şiir okuma yarışması gerçekleştirilecek.

Mayıs ayının son bölümünde ise Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 16. Anma Yürüyüşü, Havza Belediyesi 107. Geleneksel Termal Turizm Festivali ve Yağlı Güreşleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza Genelgesi'nin okunması programı düzenlenecek.