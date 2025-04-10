Samsun'da 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda, kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapılan bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, e-ticaret sitelerinin logolarıyla kamufle edilen kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol bulundu.
Kamyonun sürücüsü M.E. (47) gözaltına alındı.
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