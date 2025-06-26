Samsun\'da 200 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 200 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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