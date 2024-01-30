Samsun'da 259 adet fast-food işletmesinde kızartma yağları kontrol edildi

SAMSUN - Samsun'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kent genelinde hizmet veren 259 fast-food işletmesinde kızartma yağları denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, özellikle fast-food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilen riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenirliği açısından korunması amacıyla Samsun'da 259 adet işletmede kontrol gerçekleştirdi. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın da katıldığı denetimlerde kızartmalarda kullanılan yağlar incelenerek, numune alındı.

"259 adet fast-food işletmesinde kızartma yağları kontrol ediliyor"

Halkın sağlığını korumak için gıda denetimleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden İbrahim Sağlam, "Bugün 24 Ocak'la 2 Şubat arasında da özellikle toplanmada kullanılan katı ve sıvı yağlarla ilgili denetimlerimiz yapılmakta. Kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yağların hijyen kurallarıyla ilgili yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik çerçevesinde denetim yapıyoruz. Samsun'da özellikle 259 adet fast-food diye isimlendirilen kızartmayla hemen sunumuna hazırlanan yerlerde bu denetimlere ağırlık veriyoruz. 2023 yılındaki denetimlerde yağ ile ilgili sadece 1 olumsuzluk çıkmıştı. Onda da idari yaptırımları gerektiği gibi uyguladık. Onun dışında bugün 2 Şubat'a kadar da bu denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Denetimler sonunda işletmelerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.