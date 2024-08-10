Samsun\'da 29 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

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Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, AA muhabirine, çocukların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve hafta içi il sağlık müdürlüğü ekiplerince sünnet edileceğini bildirdi.

Öztürk, "Çocuklara cerrahi müdahale olmadan gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleni, Büyük Cami'de çocuklar ve aileleriyle birlikte yapılan dua ile başladı. Duaların ardından, çocuklar ve aileleri için şehir turu düzenlendi. Tur kapsamında, çocuklar Samsun'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi ve ardından Samsunum-1 gemisi ile keyifli bir deniz turu gerçekleştirdi." dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyelerinin de eşlik ettiği konvoyla Batı Park'ta bir restorana geçen çocuklar burada düzenlenen etkinlikte palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Çeşitli ikramlarda bulunulan çocuklara Samsun Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk tarafından bisiklet hediye edildi.