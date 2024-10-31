Samsun\'da 3 Bin 360 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda şüpheli M.A.T'nin (20) evindeki aramada, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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