Samsun'da 30 Ağustos kutlamaları başladı - Son Dakika
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Samsun'da 30 Ağustos kutlamaları başladı

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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, anıt şeref defterini imzalayarak Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü kutladı. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

30.08.2024 10:30  Güncelleme: 10:38
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Samsun'da 30 Ağustos kutlamaları başladı

SAMSUN - Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Samsun Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti.

Anıt Şeref Defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Aziz Atatürk, bugün 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kazandığımız Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kutlamanın onur ve gururuyla huzurunuzdayız. İlk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadele; 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'ta destansı bir mücadelenin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin ve kalıcı bir zaferle taçlanmıştır. Bu Büyük Zafer'le aziz milletimiz, 1071'de bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu, şehit kanlarıyla sulanan vatan toprağı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Harbi'mizin ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu zatı aliniz ve silah arkadaşlarınızla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna can veren aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, gaziler, askeri ve mülki erkanın yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Bayram, gün içerisindeki birçok etkinlik ile kutlanacak.

Samsun\'da 30 Ağustos kutlamaları başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 30 Ağustos kutlamaları başladı - Son Dakika

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