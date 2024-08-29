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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehit yakınları ile askeri erkan, Kıran ve Asri mezarlıklardaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla sohbet eden Tavlı ve beraberindekiler, dua edip mezarlara karanfil bıraktı.