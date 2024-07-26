Samsun'da 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. isimli kadını belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine teslim edildi.
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