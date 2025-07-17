Samsun\'da 35. Halk Oyunları Festivali Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'ndeki festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un dünyanın buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Doğan, bu tür etkinliklerle Samsun'un dünyada daha da bilinen bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Bunun turizme çok büyük katkısı olacağına inandıklarını dile getiren Doğan, festivalin, Samsunluların yaz aylarında önemli bir aktivitesi haline geleceğini kaydetti. Doğan, misafirlere Samsun'un, Karadeniz'in halk danslarını da göstereceklerini sözlerine ekledi.

Festival kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları, oyunları ve kültürleri Samsunlularla buluştu.

"Ritmin ahengiyle kardeşlik" sloganıyla gerçekleştirilen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 9 gün sürecek.

Festival kapsamında Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Terme ve Havza'da da programlar düzenlenecek.