Samsun\'da 19 Mayıs Ortaokulu\'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte fen bilimleri öğretmeni Mehmet Türk koordinatörlüğünde 45 öğrencinin hazırladığı 19 proje sergilendi.

Kaymakam Polat Kara, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçenleri tebrik ederek, "Hazırladıkları bilim fuarında düşünceyi geliştirme, zorluklar karşısında çözüm üretme gibi imkanlarla gençlerin ne kadar çözüm odaklı olduklarını yakından görmek, bizleri onurlandırdı." dedi.

Okul müdürü Mustafa Avcı ise katılımlarından dolayı ziyaretçilere teşekkür etti.

Mehmet Türk de projenin önemine değinerek, 19 danışman öğretmenin 1 yıl boyunca öğrencilerle fen bilimleri, matematik, Türkçe, bilişim, kültür ve edebiyat, görsel sanatlar, teknoloji tasarım gibi alanlarda proje geliştirdiğini anlattı.

Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Önder Karaşin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Elif Kırımlı ve Ümit Aslan ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.