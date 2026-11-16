Samsun\'da 5 ayrı narkotik operasyonunda 432 bin 791 hap bulundu, 11 kişi gözaltına alındı

Samsun'da 5 ayrı narkotik operasyonunda 432 bin 791 hap bulundu, 11 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, 432 bin 791 sentetik hap ele geçirdi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda toplam 432 bin 483 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 11 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?