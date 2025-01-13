Samsun'da 889 Siber Suç Tespiti - Son Dakika
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Samsun'da 889 Siber Suç Tespiti

Samsun'da 2024 yılında siber suçlarla mücadele kapsamında 889 suç tespit edildi.

13.01.2025 16:20
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Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 2024 yılında internet ortamında tespit ettiği 889 suçla mücadele etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBERAY) ekiplerinin, bilişim uzmanlarından oluşan profesyonel kadrosuyla 2024 yılı boyunca internet ortamında 389 genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 224 terör propagandası, 97 güvenlik şube suçları, 76 sporda şiddet, 28 kaçakçılık ve organize suçlar, 20 yasa dışı bahis, 18 narkotik suç, 15 terör propagandası ve 22 diğer suçlar olmak üzere toplam 889 suç tespit ederek adli işlem gerçekleştirdiği bildirildi.

Ekiplerin, çalışmalar sonucunda 19 ruhsatsız tabanca, 39 kurusıkı tabanca, 32 tüfek ele geçirerek 224 araca toplamda 1 milyon 311 bin 656 lira cezai işlem uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SİBERAY, toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Üniversiteler, okullar, medya, anne-babalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde, dijital okuryazarlık ve bilinçli internet kullanımı konularında eğitim ve seminerler düzenleniyor. Unutmayın ki, 'ortam sanal olsa da suç gerçektir'. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir muharebe alanı olan Siber Vatan'da, emniyet güçlerimiz sokaklarda olduğu gibi internet ortamında da suçla kararlılıkla mücadele ediyor. Sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başında. Siber suçlarla mücadelede hep birlikte bilinçlenerek, güçlü bir toplumsal dayanışma ile güvenli bir dijital gelecek inşa ediyoruz."

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 889 Siber Suç Tespiti - Son Dakika

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