Samsun'da Açık Havada Kitap Okuma Etkinliği

30.03.2026 14:42
62. Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar açık havada kitap okudu.

Samsun'da, 62. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek amacıyla açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gazi Halk Kütüphanesi tarafından İstiklal Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar açık alanda kitap okuyarak kütüphanelerin yalnızca dört duvar arasında hizmet veren mekanlar olmadığı mesajını verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütüphaneler Haftası'nın bu yıl "İyileştiren kütüphaneler" temasıyla kutlandığını belirtti.

Kitap ve kütüphanelerin zaman içinde kullanım anlayışı bakımından önemli ölçüde değiştiğini, kütüphanelerin artık sadece ödünç kitap alınan yerler olmaktan çıktığını ifade eden Demirtaş, engelli erişim alanları, internet kullanım alanları, grup çalışma alanları ve bireysel çalışma alanlarıyla daha işlevsel hale geldiğini dile getirdi.

Demirtaş, etkinliğin, kitap okumanın yerinin ve zamanının olmadığını vurgulamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Kitap özgürlük demek, bir manada terapi demek, iyileşmek demek." dedi.

Kitap okuma alışkanlığının her ortamda sürdürülebileceğini vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Okumanın yeri, zamanı ve mekanı yoktur. Okullar ve kütüphaneler sadece dört duvarla sınırlı değildir. Otobüste, tramvayda, yürürken ya da bankta okuyun. Yanınızda her an size eşlik edebilecek bir arkadaşınız, yani kitabınız olsun. Bugün burada öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve yoldan geçen herkes spontane şekilde etkinliğe katılabiliyor. Herkes kendi kitabıyla bu farkındalığa dahil olabiliyor. Bugün burada gezici kütüphanemiz aracılığıyla kitap dağıttık. Kitaplar iade edilebiliyor, iade edilmeyenler ise vatandaşlarımıza hediye olarak bırakılıyor."

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Zişan Özağı da organizasyonu beğendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kaynaşmasına katkı sunduğunu söyledi.

Kitap okumayı sevdiğini aktaran Özağı, gençlere her tür kitabı okumalarını tavsiye etti.

Katılımcılardan Bahadır Alıcı ise kitap okumanın hayal gücünü geliştirdiğini, genel kültür, konuşma ve üsluba katkı sağladığını belirterek, kitapların anlayarak okunması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlikte, katılımcılara yüzlerce ücretsiz kitap da dağıtıldı.

Kaynak: AA

