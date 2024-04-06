Samsun\'da ağabeyi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, ağır yaralandı.
Örencik Mahallesi'nde arazi meselesi nedeniyle Ö.Ş. (39) ve ağabeyi K.Ş. (48) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, Ö.Ş'ye pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ö.Ş, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra'daki özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
K.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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