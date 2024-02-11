Samsun Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü

Samsun Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde Celal K'ya ait ahşap ahırda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Ovacık Mahallesi'nde Celal K'ya ait ahşap ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, ahır kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çarşamba, Samsun, Samsun, Olay, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:54:47. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement