Samsun'da Akrabasını Yaralayan Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde akrabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kıran Mahallesi'nde B.S. (18), aralarında husumet bulunan akrabası G.Ö'nün (48) aracının lastiklerini kesti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından B.S, yanında bulunan pompalı tüfekle G.Ö'ye ateş açtı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, suçta kullanılan pompalı tüfeğin yanı sıra 17 kartuş ve bıçak da ele geçirdi.