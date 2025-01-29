Samsun'da Anlaşmazlık Sonucu Silahlı Saldırı: İki Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Anlaşmazlık Sonucu Silahlı Saldırı: İki Kişi Ağır Yaralandı

Samsun\'da Anlaşmazlık Sonucu Silahlı Saldırı: İki Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ortak depoyla ilgili anlaşmazlık yaşayan Halit S., husumetli olduğu Osman T. ve babası Suat T.'yi tabancayla vurdu. Baba ve oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

29.01.2025 12:48  Güncelleme: 12:50
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir süre önce ortak oldukları depoyla ilgili yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Osman T. (45) ile babası Suat T.'yi (73) tabancayla vuran Halit S. (59), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Kamyon Garajı'nda meydana geldi. Halit S., bir süre önce ortak oldukları depoyla ilgili yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle husumetli olduğu ve nakliye işi yapan Osman T. ile babası Suat T.'nin dükkanına gitti. Burada belindeki silahı çıkartan Halit S., Osman T.'yi göğsünden, Suat T.'yi ise karnından vurarak ağır yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğul, sağlık ekibinin müdahalesinin arından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İlkadım, Samsun, Güncel, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

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