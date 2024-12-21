Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada, radar tespit cihazı ile mermi ve amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, narko alan uygulaması kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 13 tabanca fişeği ile şarjör, radar tespit cihazı ve 2 amaç dışı bıçak bulundu.
Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Araçta Radar Cihazı ve Mermiler Ele Geçirildi - Son Dakika
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