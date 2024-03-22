Samsun\'un Yakakent ilçesinde araçta silah ve mermi ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok denetimler doğrultusunda şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, başka kişi adına kayıtlı yarı otomatik yivsiz av tüfeği, 3 silah kartuşu ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi.
Araç sürücüsü G.Z. gözaltına alındı.
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