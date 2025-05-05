Samsun\'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 187 bin 500 lira adli para cezası bulunan hükümlü A.G'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.