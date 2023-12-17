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Samsun'da asayiş uygulaması: Tabanca ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da asayiş uygulaması: Tabanca ve sigara ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde yapılan asayiş uygulamasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 fişek, 22 kurusıkı tabanca fişeği kartuş ele geçirildi. Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 32 kişi ve 5 aracı sorguladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ise İlkadım ilçesinde 30 elektronik sigara ele geçirirken bir kişiyi yakaladı.

Samsun\'da asayiş uygulaması: Tabanca ve sigara ele geçirildi
17.12.2023 - 13:03,
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Samsun'da KOM polisi tarafından 30 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda, 30 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: AA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Yakakent, İlkadım, Samsun, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da asayiş uygulaması: Tabanca ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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