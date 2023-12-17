Samsun\'da asayiş uygulaması: Tabanca ve sigara ele geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından 30 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda, 30 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN