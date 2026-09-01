Samsun'da Atakum, İlkadım ve Tekkeköy'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'da üç ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yaptığı aramalarda 833,96 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 41 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 833,96 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 41 sentetik ecza hapı, 11 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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