Samsun'da AYT Sınavı Heyecanı

SAMSUN'da, YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren öğrenciler sınav öncesi koşarak salonlara girdi, aileler dışarıda çocukları için dua etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve üniversite hayali kuran adayların katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da sabah saatlerinde başladı. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınav öncesi okullara alınırken, veliler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüs alanının farklı noktalarında yerlerini aldı. Koşarak binalara yönelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı.

OMÜ Kurupelit Kampüsü içinde sınavın uygulandığı fakültelerin yakınında beklemeye başlayan aileler, çocuklarının başarılı bir sınav geçirmesi için dua etti. Sınav merkezlerine girişlerin ardından kampüs içindeki uygun noktalara yerleşen bazı veliler, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri ağaçlık alanlara kurdu.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,