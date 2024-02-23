Samsun'da bacağı kırılan 12 yaşındaki futbolcuya yunus polislerinden moral ziyareti - Son Dakika
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Samsun'da bacağı kırılan 12 yaşındaki futbolcuya yunus polislerinden moral ziyareti

Samsun\'da bacağı kırılan 12 yaşındaki futbolcuya yunus polislerinden moral ziyareti

Samsun Amatör Lig'de oynayan 12 yaşındaki futbolcu Berat Keşli'nin antrenmanda bacağı kırıldı. Berat'ın annesi, oğlunun hayranı olduğu yunus polislerini ziyaret etmelerini istedi. Bunun üzerine yunus ekibi, Berat'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hediyeler verdi.

23.02.2024 12:43
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Samsun'da antrenmanda bacağı kırılan 12 yaşındaki futbolcuya, hayranı olduğu yunus polisleri ziyaret ederek moral verdi.

Samsun Amatör Lig'de oynayan Çatalarmut Anadolu Gençlik Spor Kulübünde top koşturan minik Berat Keşli'nin bacağı antrenman sırasında kırıldı.

Bacağı alçıya alınan ve evinden dinlenen Berat'ın annesi Yasemin Keşli, Samsun Emniyet Müdürlüğüne elektronik posta göndererek, oğlunun yunus polislerini çok sevdiğini, kendisini ziyaret edip edemeyeceklerini sordu.

Bunun üzerine Berat'ı evinde ziyaret eden yunus ekibi, geçmiş olsun dileğinde bulundu, Berat ile 9 yaşındaki kardeşi Çınar'a hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bacağı kırılan 12 yaşındaki futbolcuya yunus polislerinden moral ziyareti - Son Dakika
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