Samsun\'da Balık Tezgahları Boş Kalıyor

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Denizlerde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun'da tezgahlarda az sayıda balık bulunabiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca avlanan balık miktarında azalma yaşandı.

Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, AA muhabirine, av sezonunun açılmasıyla bereketli bir sezon geçirmeye başladıklarını söyledi.

Samsun'da etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle birkaç gündür balıkçıların denize açılamadıklarını dile getiren Kocabaş, "Kötü hava koşulları nedeniyle avlanma yapamıyoruz. Bu nedenle balık tezgahları boş kaldı." dedi

Tezgahlarda az miktarda palamut ile mezgit bulunduğunu anlatan Kocabaş, hava şartlarının düzelmesiyle balım miktarı ile diğer balık türlerinin avının artacağını kaydetti.