Samsun'un Çarşamba ilçesinde 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde E.K'nin (37) aracında arama yapıldı.
Aramada 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Bandrolsüz 28 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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